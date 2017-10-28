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(Havadan Görüntü) Kaderine terk edilen AKM binası 10 yıldır boş ve yıpranmış durumda

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki günlerde projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklayanacağını söylediği Atatürk Kültür Merkezi sessiz bekleyişini sürdürüyor

28 Ekim 2017 15:49

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un önümüzdeki günlerde projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklayanacağını söylediği Atatürk Kültür Merkezi sessiz bekleyişini sürdürüyor. 2008 yılından bu yana kapalı olan bina, o tarihten bu yana hiç bir bakım görmediği için yılların yorgunluğunu üzerinde taşıdığı görülüyor. 


 

Yaklaşık 10 yıldır kapalı tutularak adeta kaderine terk edilen Atatürk Kültür Merkezi yerine yeni yapılacak olan projenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde ,  AKM yerine yapılacak projenin çok yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı söylemişti. Yıllardır boş duran Atatük Kültür Merkezi yıllar süren bakımsızlığın ardından şu anda korku filmlerindeki binaları andırıyor. Binanın özelikle arka kısımlarında ve çatısında hasarlar oluştuğu görülürken, pek çok bölümü kuşlara yuva olmuş durumda. Binanın önümüzde yaşanan süreçte yıkılarak yerine opera binası yapılması bekleniyor.

 

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