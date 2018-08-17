havadan fotoğraflarla// Bayramın 1.günü on binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

TÜRKİYE\'NİN en büyük kurban pazarı olan Sultangazi\'deki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı. 15 bin büyük ve küçükbaş hayvan kapasiteli kurban pazarı, bayramın ilk günü on binlerce İstanbulluyu ağırlamaya hazırlanıyor.

BU YIL YÜZDE 70 KÜÇÜLMEK ZORUNDA KALDI

Sultangazi Belediyesi tarafından her yıl kurulan ve adeta çadır kent görünümündeki kurban kesim ve satış merkezi bu yıl boyutları itibarıyla küçültülmüştü. Kuzey Marmara Otoyolu çevre ve bağlantı yolları projesi kapsamında yapılan tünel inşaatı alanı içinde kalan dev kurban pazarının yüzde 70 küçülmek zorunda kaldığı belirtildi. Bu nedenle bu yıl ilk defa hayvan satıcıları çekilen kuranın ardından alandaki yerlerini almışlardı.

HAYVANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ SATILDI

Günlerdir İstanbulluların ziyaret ettiği kurban satış ve kesim sahasında satış için getirilen ve 280 çadırda sergilenen 15 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın büyük bölümünün satıldığı öğrenildi. Bayram tatiline girilmesiyle kurban satış merkezine gelen ziyaretçi sayısının artması bekleniyor. Öte yandan özellikle Kurban Bayramının 1.günü satın aldıkları hayvanları kesmek için almaya gelenler yüzünden kurban satış ve kesim merkezinin on binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor.

KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZİNİN ÖZELLİKLERİ

Kurban Satış ve Kesim Merkezi, 60 bin metrekare alanda idari, dinlenme ve karantina çadırlarıyla birlikte toplam 280 çadır kuruldu. 15 bin hayvan kapasiteli merkezde bayrama kadar sürekli veteriner bulundurulacak. Alanda AB standartlarında kesim konteynırları yer alacak. Merkezde günlük 3 bin büyükbaş hayvan kesilebilecek. Alanda bin araçlık otopark bulunurken, bir mescit, bir kafeterya, banyo ve tuvaletler de yer alıyor.



fotoğraflı