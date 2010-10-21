-HAVADAKİ TEHLİKEYE SORUŞTURMA İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Dr. Ali Arıduru, 13 Ekimde iki uçağın havada tehlike atlattığı yolundaki haberlerle ilgili olarak, konunun araştırıldığını, gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürü Dr. Ali Arıduru, Türkiye'nin sivil havacılık alanında bölgesel bir otorite ve lider güç haline gelmesini sağlayan projelerin tanıtılması ve Türk sivil havacılığının 2023 yılı hedefleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Yeşilköy WOW Otel'de yapılan basın toplantısında, Arıduru, 13 Ekim tarihinde, Atatürk Havalimanı'na inmek için yaklaşan THY uçağının, pistten havalanan bir başka uçağın 100 metre üzerinden geçtiği ve rapor edilmeyen bu olayın büyük bir tehlike yarattığı yolundaki haberlerle ilgili soru üzerine, ''Gereken işlemler yapılacak. Konuyla ilgili bir araştırma yapılıyor'' dedi. Arıduru, basın toplantısında, özellikle son dönemde yapılan bölgesel iş birliği anlaşmaları ile gündeme gelen Türkiye'nin, dünya havacılık sektörünün yükselen yıldızları arasında yer aldığını, Çin, Hindistan ve Brezilya'dan sonra havacılık sektöründe en hızlı büyüyen ülke olarak gösterildiğini ve yurt dışındaki yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığını anlattı. Sivil Havacılıkta Bölgesel İş Birliği Projesi çerçevesinde temelini attıkları 7 bölgesel oluşum ile Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada lider konuma yükseldiğini söyleyen Sivil Havacılık Genel Müdürü Dr. Ali Arıduru, ''Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın sivil havacılığın gelişmesi yönünde ortaya koyduğu büyük irade sonucunda sivil havacılığımız çağ atladı. Sayın Bakanımızın önderliğinde bölgesel oluşumlar ile sivil havacılıkta iş birliği ağları kurduk. Bulunduğumuz coğrafyada havacılığın en güçlü halkası olduk'' diye konuştu. Dr. Ali Arıduru, Türkiye'nin, iç ve dış hatlarda, 2002 yılında toplam 33.5 milyon olan yolcu sayısının 2009 yılında 86 milyona ulaştığını kaydederek, ''Toplam yolcu sayısında dünyada 19'uncu sırada yer alıyoruz. Türkiye'nin yolcu sayısını en çok artıran 4'üncü ülke konumunda olması bizim için büyük bir gurur kaynağı'' dedi. -''TÜRK HAVA SAHASI UÇAKLARLA DONATILIYOR''- Türk sivil havacılığı hakkında genel bilgi veren Arıduru, şöyle konuştu: ''Türkiye'deki havalimanı sayısı ise 67. Sadece Türk Hava Yolları tarafından 2 merkezden, toplam 67 havalimanına aktif uçuş gerçekleştiriyoruz. iç hatlarda 25 olan havaalanı sayısı 46'ya çıktı. 2002 yılında sadece Türk Hava Yolları tarafından 4 noktadan uçuş gerçekleştirilirken, artık 7 merkezden 46 noktaya uçuş gerçekleştirilmektedir. 110 uçaklık bir filoyla başladığımız uçak filomuz, bugün 347 yükselmiştir. 2010 yılı sonuna doğru bu sayı 360 civarında bir rakama ulaşmış olacak. Gelişmeye baktığınız zaman Türk hava sahasının uçaklarla donatıldığını görüyoruz. 2002 yılında 14 havayolu işletmesinin cirosu 2.2 milyar dolar iken, 2009 yılında 17 havayolu işletmesinin cirosu 10 milyar doları aştı. Sektör çalışanlarının sayısı 2002'deki 48 bin 790 iken, 2010'da 110 bin kişiye yükseldi. Söz konusu dönemde 50 bini aşkın yeni aileye iş imkanı sağlandı.'' Küresel Pazar Araştırma Raporu'nun, Türkiye'nin iç hatlarda ortalama yüzde 10,1 büyüme ile gelecek 20 yıl içinde en hızlı büyüyecek pazar olacağını ortaya koyduğunu ifade eden Arıduru, ''Türkiye'yi yüzde 10'luk büyüme ile Hindistan, yüzde 9.4'lük büyüme ile Kuzey Afrika ve Çin'in takip edeceği öngörülüyor'' diye konuştu. 2003 yılında Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın ''Her Türk vatandaşı hayatında en az bir kez uçağa binecek'' düşüncesinden hareketle yola çıktıklarını anlatan Arıduru, 2002 yılında THY tarafından 2 noktadan 25 noktaya uçuş gerçekleştirilirken, bugün 7 havayolu tarafından 7 merkezden toplam 46 noktaya uçuş yapıldığını belirtti. Arıduru, söz konusu dönemde, 21 noktanın daha uçuşa açıldığını ifade etti.