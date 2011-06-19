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Dünya

HAVADA YANGIN PANİĞİ GOOSE BAY (A.A) ? 19.06.2011 ? Lufthansa Havayolları'nın Frankfurt

19 Haziran 2011 21:22

-HAVADA YANGIN PANİĞİ GOOSE BAY (A.A) – 19.06.2011 – Lufthansa Havayolları’nın Frankfurt-Boston seferi için havalanan 420 sefer sayılı Airbus A340-300 tipi yolcu uçağu, Kanada hava sahasında tehlike yaşadı.  Uçağın kargo bölümünden uyarı sinyali alan pilot, yangın şüphesi ile Kanada’nın Newfoundland-Labrodar eyaletinin Happy Valley-Goose Bay Havaalanı’na acil iniş yaptı. Çoğu California’daki Britney Spears’ın konserini izlemeye gidenlerden oluştuğu açıklanan 215 yolcu ve 12 mürettebat, iniş sonrası havaalanı içindeki askeri tesislerin barakalarına alındı.  Şehir ve askeri üsdeki itfaiye ekipleri, uçağı kontrolden geçirdi. 2 saat sonra yolcuları uçağa alan mürettebat, kalkışlarına ancak yetkili bir teknisyenin onay verebileceğini belirtti. Başka bir şehirden gelen teknisyenin onay vermesi ile Lufthansa uçağı ancak yerel saatle sabah 7’de havalanabildi.

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