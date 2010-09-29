'Havada, suda, karada, katil aramızda!'

T24 - HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu, pazar günü Ankara'da “Katilim Kim?” eylemi düzenliyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası’nın yeniden düzenlenmesini amaçlayan bir protesto gösterileri Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.
HAYTAP'tan yapılan çağrı şöyle:
"4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü adına; dünyanın dört bir yanında farklı türlerde binlerce hayvan işkence görüyor, sadistçe zevklere kurban ediliyor, alınıyor, satılıyor, atılıyor. “İnsan”, doğayı yağmalamayı kendine hala hak görüyor. Doğal ortamlarından koparılıp havuzlarda
birer “oyuncağa” dönüştürülüyor, kozmetik sektörüne malzeme oluyorlar. Denizler onların kanıyla boyanıyor. Derileri canlı canlı yüzülerek kürkleri üzerlerinden alınıyor. “Spor” olarak nitelenen avcılıkla, canlarına acımasızca kıyılıyor.Tartışmalı deneyler uğruna, kapalı kapılar ardındaki laboratuarlarda, akla hayale gelmeyecek acılar çekiyorlar. Ölmelerine bile izin verilmiyor. Doğal ortamlarından zorla kopartılıyor, kafesler ardında sergileniyorlar. Bizler eğlenelim diye şaklabanlık yapmaya zorlanıyorlar. Biz “uygarlaşıp” büyük kentler kurarken, sırf “doğdular” diye, sokaklarda zehirlenerek öldürülüyor, tecavüze uğruyor, işkence görüyorlar. Kendinden güçsüz ve aciz bir canlıya bunları yapan, yarın bir çocuğa, kadına ya da yaşlıya aynı şeyleri yapma potansiyeline sahiptir. Bu yüzden, “kabahatli” değil, Suçludur! Suçlular, Türk Ceza Kanunu’na göre cezalandırılmalıdır.
Hem vicdanlara, hem devletin ilgili kurumlarına sesleniyoruz: Zulme lütfen duyarsız kalmayın! Yasanın Kabahatler Kanunu kapsamından çıkması ve Türk Ceza Kanunu kapsamı içine girmesi için destek verin!"Tarih:
3 Ekim 2010, PazarYer:
Ankara – Kızılay Konur Sokak (Mülkiye Lokali önü) ve Türkiye'deki tüm temsilciliklerimiz (diğer illerdeki eylem yerleri için: www.haytap.org
).Saat:
11.00-13.00 (program ayrıca duyurulacaktır)..00 – 12.00 arası Protesto gösterisi, 12.00 den sonra arzu eden katılımcılar ve katılımcıların kendi araçlarıyla KONVOY halinde Konyaaltı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezine ziyaret edilecek ve simgesel ‘’ Çınar Fidanı’’ dikilecektir.Not:
Arzuya bağlı ama siyah giysi tercih edilirse iyi olur, kesinlikle hayvan getirilmeyecektir. 00 – 12.00 arası Protesto gösterisi, 12.00 den sonra arzu eden katılımcılar ve katılımcıların kendi araçlarıyla KONVOY halinde Konyaaltı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezine ziyaret edilecek ve simgesel ‘’ Çınar Fidanı’’ dikilecektir.İletişim:
SIRMA OYA TEKVAR (HAYTAP Ankara Temsilcisi) – 0532 797 11 74