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Bilim / Teknoloji

Havada Samsung Galaxy Note 7 paniği pilota rota değiştirtti!

Uçakta tüm bavulların aranacağı anonsu yapıldı

23 Aralık 2016 14:02

ABD'de Virgin America havayollarına ait bir yolcu uçağında, uçağın kablosuz ağına bağlanan telefonlardan birinin Samsung Galaxy Note 7_1097 adını kullandığını gören pilot, uçuşun rotasını değiştirdi.

Shift Delete'de yer alan habere göre pilot, uçağa yaptığı anonsta, Note 7 kullanıcısından telefonunu görevlilere teslim etmesini ve bu gerçekleşmezse uçaktaki tüm bavulların aranacağını vurguladı.

San Francisco'dan Boston'a gitmek üzere havada olan uçakta gerçekleşen bu olay nedeniyle pilot en yakındaki hava limanına inmek için rotasını değiştirmişken hızlı bir araştırma yapıldığında, telefonu kullanan yolcu kısa sürede ortaya çıktı.

Kabin memurlarının araştırmasından sonra ağa bağlanan telefonun aslında Samsung Galaxy Note 7 olmadığı anlaşıldı. Şaka yapmak isteyen bir yolcunun telefonunun ağ ismini Samsung Galaxy Note 7 olarak değiştirdiği anlaşıldı.

Durumu yolculara açıklayan pilot daha sonra uçağı normal rotasına döndürdü ancak uçak Boston'a rötar yapmış olarak ulaşabildi. Havayolu yolcuya hiçbir yaptırım uygulamadı.

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