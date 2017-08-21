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Havada leylek alarmı

 Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) LEYLEK  göçlerinin başlamasının ardından pilotlar diğer uçakların tehlike yaşamaması için Atatürk Havalimanı Hava trafik Kontrol Kulesi'ne leylek sürülerini rapor ediyor

21 Ağustos 2017 13:28

 Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) LEYLEK  göçlerinin başlamasının ardından pilotlar diğer uçakların tehlike yaşamaması için Atatürk Havalimanı Hava trafik Kontrol Kulesi\'ne leylek sürülerini rapor ediyor. 
Leylek sürülerinin yaz mevsiminin bitmesine yaklaşılması nedeniyle daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna çıkmaya başlaması İstanbul\'da iniş ve kalkış yapacak uçaklar için de \'Leylek\' alarmı verilmesine yol açtı. Pilotlar da gördükleri göç eden leylek sürüleri nedeniyle kule görevlilerini sürekli bilgilendiriyor. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri leylek sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları uyarıyor. Kule görevlileri leylek sürülerine göre yönlendirme yapıyor.  

 

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