Havada 'güzel kardeşim' polemiği

1 ay önce Bükreş-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına ait uçağın pilotu kuleye 10 dakika içinde Atatürk Havalimanına inmezse yakıtının biteceğini söylüyor. Kuleyi uyarıyor. Ancak kontrolörün sözü çok fazla uzatması havayı bir anda geriyor ve ilginç bir diyalog ortaya çıkıyor.

Pilot ile Kule arasındaki konuşma şöyle yaşanıyor:

PİLOT: 10 Dakika içinde inmemiz gerekiyor. Yakıtımız yok, O zaman Sabiha Gökçen'e davet ediyorum.

ATC:Türker 1444 anlaşılmadı efendim

PİLOT: Benim en geç 10 dakika içerisinde inmem lazım. Sabiha Gökçen'e davet ediyorum eğer vermeyecekseniz...

ATC: Anlaşıldı efendim inişte üç numarasınız. Emergency deklare ediyor musunuz?

PİLOT: Yakıtım bu en fazla dokuz dakika bekleyebilirim. İnmem gerekiyor. Fazla yakıt almıyoruz biliyorsunuz.

ATC: Emergency deklare etmiyorsanız sizi Gökçen'e yönlendireyim.

PİLOT: Yakıttan düşerseniz Emergency deklare ediyorum 9 dakikalık bekleme yakıtım var Müsait değilseniz Sabiha Gökçen'e davet ediyorum.

ATC: Anladım rapor edin müsait değil. Sağdan uçuş başı 0-9-0

PİLOT: Sağdan 0-9-0 efendim, Emergency kabul etmiyorsunuz tamam.

ATC: Emergency deklare ediyorsanız sizi 06 için ( Atatürk Havalimanı'nın kısa pisti) için vektörleyeceğim.

PİLOT: Güzel kardeşim, daha ne söyleyelim, yakıtım bu diyorum. O saat geldiğinde Emergency yakıtım zaten. Anlamıyorsunuz her halde... 9 dakika içinde Emergency yakıta düşüyorum söylemek istediğim bu.

ATC: Efendim bana Emergency deklare ettiğinizi belirtirseniz diyorum sizi alacağım diyorum ben de.

PİLOT: Sevgili kardeşim bir daha söylüyorum. Şu anda 8 dakika içinde beş geçe Emergency yakıt ilan etmiş olacağım

ATC: Efendim ben 'Emergency deklare ediyorum' cümlesini bekliyorum sizden... Emergency yakıt ayrı bir şey efendim... Ben de sizin güzel kardeşiniz değilim bu arada.

PİLOT: Lütfen rapor edersiniz beş gece Emergency yakıta düşüyorum, şu anda beklemedeyim