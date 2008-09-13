Havada facia son anda önlendi

Bodrum-İstanbul seferini yapan Atlasjet’e ait yolcu uçağı ile bir özel jet havada neredeyse çarpışıyordu. Faciayı, iki uçak arasında yaklaşık 152 metre kala deneyimli kaptan pilot Zeren Güleç’in ani manevra yapması önledi.

Atlasjet Havayolları’nın önceki gün Bodrum-İstanbul seferini yapan CRJ 900 tipi KK 45 sefer sayılı uçağı akşam 20.10’da Bodrum Havalimanı’ndan 86 yolcusuyla kalktı. Uçağa İzmir Adnan Menderes Havalimanı radarından 18 bin feet (yaklaşık 6 bin metre) irtifa tahsis edildi. Pilot Güleç rotasında tırmanışa devam ederken, karşı taraftan bir uçağın geldiğini fark etti. Tecrübeli pilot, iki uçak arasında 500 feet (152.4 metre) mesafe kala ani bir refleksle “dalış manevrası” yaparak olası bir faciayı metreler kala önledi. Yetkililer, Venezuela’nın Aruba adasından kalkan Canadair’e ait Chalenger 604 tipi “P4-ABC” tescilli business jetin, İzmir radarı tarafından tahsis edilen irtifayı terk ederek 17 bin 500 feet yüksekliğe çıktığını belirttiler.



‘Bütün yolcular titriyordu’

Uçağın yolcuları büyük bir şok yaşadıklarını anlattılar. Emniyet kemerlerini çözmeden uçağın manevra yaptığını ve savrulduklarını kaydeden yolcular, “İndiğimizde herkes korkudan titriyordu” dediler. Pilot Güleç de, 40 yıllık uçuş hayatındaki en kötü olayı yaşadığını ifade etti. Güleç, “Mucizevi bir olaydı. Tamamen ve uçağın aletlerini doğru kullanmamız sayesinde atlatılmış bir olay. Olaydan sonra yolculara neden sert bir manevra yaptığımızı açıkladım. Kendileri teşekkür ettiler” diye konuştu.

Atlasjet Havayolları yetkilileri ise, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne konunun rapor edildiğini açıkladılar.



