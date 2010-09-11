Havada da 'helal gıda' devri başlıyor

T24- Havayolu şirketlerine yiyecek ve içecek tedariki konusunda lider İsviçre merkezli Gategroup'un, İslami usullere uygun (helal) gıda seçeneğine ağırlık vermesi bu sektördeki değişimi ortaya koyuyor.





Gategroup CEO'su Guy Dubois, "Amacım, yoğun iş yaptığımız merkezlerdeki tedarikimizi helal gıda standartlarıyla uyumlu hale getirmek" dedi.

Gate Gourment birimiyle Delta, British Airways ve Cathay Pacific gibi dünyanın önde gelen havayolu şirketlerine hizmet veren şirket, sadece helal gıda sağlayan ilk mutfağını, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda önümüzdeki günlerde faaliyete geçirecek.

Dubois, "Eğer tüm ürünleri helal standartlara göre üretirsek hem karmaşıklığı azaltıp hem de maliyet tarafında avantaj sağlayacağız... Bu tercih toplumsal ya da dini düşüncelerden kaynaklanmıyor" dedi.

Helal gıda standartlarına uygun ürünler domuz eti ve alkol içermediği gibi etin sağlandığı hayvanların kesiminin İslami usullere uygun olması gerekiyor.



Havayollarına yiyecek ve içecek tedariki sağlayan şirketler uzun zamandan beri mutfaklarının bir bölümünde helal gıda standartlarına uygun ürünle üretiyor.

Ancak Gategroup, büyük bir Müslüman toplumun bulunmadığı bir ülkede faaliyet gösteren şirket olarak, ana mutfaklarını İslami standartlara uygun kılma kararı alan ilk firma olacağına inanıyor.



Helal gıdaya olan talebin artmasında, Asya ve Ortadoğu'daki havacılık sektörünün son yıllarda gösterdiği hızlı büyümenin önemli etkisi olduğu belirtiliyor.



