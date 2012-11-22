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Atatürk Havalimanı'nda bomba paniği

Antalya'dan İstanbul'a gelen Onur Air firmasına ait uçakta üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir kişi paniğe neden oldu

22 Kasım 2012 14:52

Antalya-İstanbul seferini yapan uçak, yolculardan birinin ''üzerimde bomba var'' ihbarı üzerine Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Özel harekat polisleri operasyon düzenledi.

Antalya-İstanbul seferini yapan Onur Air'e ait uçakta, bomba ihbarı nedeniyle arama yapıldı.

Antalya-İstanbul seferini yapan Onur Air'e ait 223 sefer sayılı uçak, yolculardan birinin ''üzerimde bomba var'' ihbarı üzerine Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Güvenli bir park yerine alınan uçağın çevresinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri önlem alırken özel harekat polisleri operasyon düzenledi.

Uçağa giren polis ekipleri, ihbarda bulunan İbrahim Ö'yü gözaltına alarak Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Uçak, yolcular indikten sonra bomba imha uzmanları tarafından da arandı.

 

'Akli melekleri yerinde değil'

 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ihbarda bulunan yolcunun, uçak indikten sonra yolcuların inişini engelleyecek şekilde hareketlerde bulunarak, uçak kapılarının açılmasını bir süre engellediğini söyledi.

Vali Mutlu, ''Güvenlik kuvvetlerinin sorunsuz şekilde uçağa girerek, akli melekelerinin yerinde olmadığı sanılan şahsı alıp, şahısla ilgili gerekli işlemlere başlamışlardır'' dedi.

Mutlu, uçağın kaçırılması, başka bir yere götürülmek istenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

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Onur airbomba

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