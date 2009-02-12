Havada arızalanan uçak gövde üzeri indi

Eskişehir'de içinde 6 kişinin bulunduğu eğitim uçağı iniş takımları açılmayınca pisti pas geçerek yaklaşık 2.5 saat havada tur attıktan sonra sorunsuz şekilde piste indi.





Anadolu Üniversite Sivil Havacılık Yüksek Okulu'na ait eğitim uçağı saat 20.30 sıralarında Eskişehir Havaalanı'na inişe geçti. Ancak iniş takımları açılmayan içinde bir öğretmen, 4 öğrenci ve bir teknisyenin bulunduğu uçak, pisti pas geçti. Eğitim uçağı yakıtını tüketmek için havada tur atarken, 1'nci Hava Kuvveti Komutanlığı'ndan iki itfaiye aracı ile 3 ambulans havalanına sevk edildi. Araçlar pist çevresinde önlem alırken, Emniyet müdürlüğünden de özel ekip havalimana geldi.



Piste köpük sıkılmasının ardından 6 kişinin bulunduğu eğitim uçağı 22.55'de gövde üzerine indi. Biri öğretmen, dördü öğrenci ve bir teknisyenden oluşan 6 kişi uçağı başarıyla terk etti.



Öğrencilerin mezuniyet uçuşu



Uçağın yaptığı uçuşun, uçakta bulunan 4 öğrencinin mezuniyet uçuşu olduğu bildirildi.

1 yıl hazırlık, 4 yıl pratik ve teorik eğitimin verildiği AÜ Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümünde öğrenim gören son sınıf öğrencileri Arda Örencik, Burak Yavuzer, Mustafa Tezel ve

Fatih Taban, mezuniyet uçuşunu gerçekleştirmek için 20.30 sularında pilot Ramazan

Türkoğlu ve teknisyen Serkan Gövce ile eğitim uçağına bindi.



Havalandıktan sonra Eskişehir-İstanbul güzergahında eğitim uçuşu yapıldı.

Eğitim tamamlandıktan sonra piste iniş yapmak için tekerlek takımları açılmak istendi, ancak ön tekerlek takımında sorun yaşandı.

Birkaç kez deneme yapılıp başarılı olunamayınca pilot Türkoğlu tarafından durum havaalanındaki kule görevlilerine bildirildi.



Bunun üzerine AÜ Sivil Havacılık Yüksek Okulu akademisyenleri ve pilotlar, uçağın havada yakıtı en az seviyeye gelene kadar kalmasına karar verdi ve gövde üzerine iniş yapılması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 2,5 saat havaalanı üzerinde uçan eğitim uçağı, olay yerinde önlem alan itfaiye ekiplerinin piste köpük sıkmasının ardından gövde üzerinde havaalanına iniş yaptı.

Olaydan yara almadan kurtulan pilot, teknisyen ve 4 öğrenci ambulanslarla tedbir amacıyla AÜ Hastanesine götürüldü.



Pilot: Havacılıkta bunlar olur



Eğitim Uçağının pilotu Ramazan Türkoğlu, başarılı iniş sonrası yaptığı açıklamada ´Havacılıkta bu tür olaylar yaşanabilir. Önemli o lan sorunsuz iniş yapmaktı, bunu da başardık´ dedi.





