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Yaşam

Havada 6 kg'lık alarm: Pilotlar tetikte, kule düzenleme yapıyor

İstanbul'da iniş ve kalkış yapacak uçaklar için 'Leylek' alarmı verildi

20 Ağustos 2017 14:24

Leyleklerin sıcak iklimlere göçe başlamasının, İstanbul'da uçaklar için olası bir tehlikeye yol açmaması için havada göç alarmı başladı.

Göç eden leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak uçaklar için tehlike yaratıyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden bir uçağa çarpma etkisinin 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Habertürk’ten Gökhan Artan'ın haberine göre, pilotlar gördükleri göç eden leylek sürüleri nedeniyle kule görevlilerini sürekli bilgilendiriyor. Özellikle göç yolları üzerinde bulunan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda leylek sürülerine dikkat ediliyor. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri leylek sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları da uyarıyor.  Olası çarpma tehlikelerine karşı da kule görevlileri leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor.

Birçok uçağa hasar verdiler

Bugüne kadar leylekler birçok uçağa hasar verdi. 18 Ağustos 2015'de Singapur Havayolları'nın İstanbul-Singapur seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra leylek sürüsünün içine girmişti. Burun kısmındaki radom adı verilen radar anten kapağında ve motorunda hasar oluşan uçak burun kısmına ok gibi saplanan leylek ölüsüyle Atatürk Havalimanı'na dönüş yapmıştı.

Kokpitten içeri girmişti

Leylek çarpmalarının en ilginci ise 1 Nisan 2004 yılında yaşandı. İstanbul-Adana seferini yapan THY'nin RJ-100 tipi "Gaziantep" adlı uçağı, tırmanış sırasında leylek sürüsünün içine girdi. Uçağa çarpan leylekler, önce sol taraftaki bir numaralı motoru devre dışı bıraktı, kokpit camına çarpan bir leylek ise menteşeleri patlatarak içeri girmiş ve yardımcı pilotun başını sıyırmıştı.

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