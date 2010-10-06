-HAVACILIĞIN DEVLERİ YATIRIMLA GELDİ İZMİR (A.A) - 06.10.2010 - İzmir, Kale Grubu ve ABD'li Pratt&Whitney'in kuracağı F 135 motor parçaları tesisinin ardından yine ABD'li dev motor şirketi Cummins Engine'ın otomotiv sanayine yönelik yatırımına ev sahipliği yapacak. Uçak motoru fabrikasında 600, otomotiv fabrikasında ise 900 kişinin istihdam edileceği belirtildi. Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ) tarafından İzmir'e havacılık yatırımlarının çekilebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bu yıl 2.'si düzenlenen İzmir Küresel Havacılık, Uzay ve Offset Konferansı, Ege Serbest Bölgesi Teknoloji Merkezi'nde başladı. Konferansın açılış töreninde konuşan ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Tuncer, bölgeye yüksek teknoloji yatırımlarını çekmek istediklerini, bu kapsamda havacılık ve uzay sanayisine yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Türkiye'de sanayinin gelişmesi için 20 yıldır çalıştığını, önemli gelişmeler sağlandığını ifade eden Tuncer, şunları kaydetti: ''ESBAŞ'taki yatırımlarda çalışanların sayısı 17 bin kişiye çıktı. Bir buçuk yıl içinde 20 bine çıkmasını bekliyoruz, daha sonra da 30 bine çıkmasını istiyoruz. Belediyenin yapacağı yatırımlarla birlikte 35 bin kişiye de çıkabileceğini düşünüyoruz. Buraya yabancı teknik bilgiyi çekmek ve gençler için istihdam yaratmak istiyoruz. Türkiye, silahlarının yüzde 50'sinin kendi ülkesinde üretilmesini amaçlıyor. Bu konuda Türk şirketleri öncü olacaklar. Çok yakında da göreceğiz bunu. Mesela Kale Grubu ve motor imalatçısı Pratt & Whitney, Ege Serbest Bölgesi'nde bir yatırım yapacak. Son olarak çok büyük bir Amerikan motor şirketi Cummins Engine ile de anlaşma imzaladık. Bu yatırım da büyük bir yatırım olacak.'' Tuncer, İzmir'de havacılık ve uzay kümelenmesi oluşturduklarını, Avrupa'daki önde gelen kümelenmelerle anlaşmalar imzaladıklarını, 500'den fazla şirketle doğrudan iletişim kurduklarını anlattı. -SAVUNMA SANAYİ DEVİ- Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı İsmail Tohumcu ise konuşmasında Türk savunma sanayisinin artık bir dev haline geldiğini, sektörde 40 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Sektörün TSK'nin sistem taleplerinin yüzde 45,7'sini karşılar durumda olduğunu, 2009 yılı sonunda toplam cirosunun 2,3 milyar doları geçtiğini, ihracatın ise 800 milyon doları geçtiğini ifade etti. Konferansa Boeing, Lockheed Martin, EADS, Alenia gibi dünya havacılık devlerinin yanı sıra TAI, Havelsan, Roketsan, Alp Havacılık, Kale Havacılık gibi şirketlerin üst düzey temsilcileri katıldı. -YENİ YATIRIMLAR- Toplantıda bilgisi verilen yeni yatırımlardan Kale Havacılık ve ABD'li Pratt&Whitney'in ortaklığıyla kurulacak F 135 motor parçası tesisinin 46 bin metrekare üzerinde kurulacağı ve 600 kişi istihdam edeceği ifade edildi. Yatırım anlaşması ilk kez açıklanan ABD'li motor devi Cummins Engine'ın ise Ege Serbest Bölgesi içinde 100 bin metrekare alan üzerinde 900 kişiyle otomotiv sektörüne yönelik filtre ve jeneratör üreteceği bildirildi. Şirketin Ortadoğu ve Avrupa pazarı ağırlıklı olarak üretim yapacağı ve ilerideki etaplarda satın almalarını yurt içinden yapacağı kaydedildi. Şirketin yatırıma en kısa sürede başlamak istediği 1 Ekim 2011 tarihinde de üretime başlamayı planladığı belirtildi. Konferans açılış oturumlarının ardından panellerle devam ediyor. Konferansın ikinci gün oturumuna Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün de katılımı bekleniyor.