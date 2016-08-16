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15 Temmuz Darbe Girişimi

'Havacıların imamı' olduğu söylenen Adil Öksüz'ün kaçtıktan 3 gün sonraki görüntüleri

Adil Öksüz havalimanından 'SIR' plakalı aracıyla ayrıldı

16 Ağustos 2016 13:06

'Havacıların imamı' olduğu öne sürülen 15 Temmuz darbe girişiminide Akıncı Üssü'nden çıkarken yakalanan, Adil Öksüz'ün 18 Temmuz sabahı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı. 

A Haber'in ulaştığı görüntülerde Ankara'dan uçaklaİstanbul'a gelen Adil Öksüz, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra çıkışta bir kişiyle buluşuyor. Buluştuğu kişi Adil Öksüz'ü görür görmez hemen telefonunu yüzüne tutarak görüntülü konuştuğu kişiye Adil Öksüz'ü gösteriyor. Buluştuğu kişiyle beraber Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıkan Adil Öksüz, daha önce de gündeme gelen "SIR" plakalı arabasıyla Üsküdar'a geçiyor.

Ertesi gün yani 19 Temmuz günü de Sakarya'ya hareket ediyor. Aracını Sakarya'da oturan kayıpederinin evinin önüne bırakan Öksüz, daha sonra ortadan kayboldu. Firari Öksüz, her yerde aranıyor.

 

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Adil ÖksüzİstanbulSabiha GökçenHavacıların İmamı
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