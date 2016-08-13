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15 Temmuz Darbe Girişimi

'Havacıların imamı' olduğu söylenen Adil Öksüz Tiflis'e mi kaçtı?

Öksüz ile Öz'ün bir restoranda yemek yedikleri esnada görüntülendikleri iddia edildi

13 Ağustos 2016 10:25

Eski CHP İstanbul Milletvekili, emekli savcı Ali Özgündüz, 'Havacıların imamı' olduğu öne sürülen 15 Temmuz darbe girişiminide Akıncı Üssü'nden çıkarken yakalanan, Adil Öksüz ile eski savcı Zekeriya Öz’ün, Gürcistan’ın Batum kentinde bir restoranda yakalanarak gözaltına alındığını iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise Öz hakkında bilgi bulunmadığını, ancak Öksüz’ün Tiflis’te görüldüğüne ilişkin ihbarlar olduğunu söyledi.

 Hürriyet’e konuşan Özgündüz, “Öz ve Öksüz, önceki akşam yemek yerken bir Türk vatandaşının Türkiye’nin Batum Konsolosluğuna yaptığı ihbarın ardından Gürcistan polisince gözaltına alındı. Türk makamlarıyla bir dizi görüşme yapılıyor” iddiasında bulundu. Özgündüz, özetle şöyle dedi:

 

Fotoğraflarını çekmiş

 

“Öz ve Öksüz, Batum’da bir restoranda yemek yerken, Amerika’ya nasıl gideceklerini konuşuyorlarmış. Konuşmalar bir Türk vatandaşının ilgisini çekmiş, kim olduklarına bakınca Öz ve Öksüz olduklarını anlamış. Fotoğraflarını çekmiş, ardından Batum Konsolosluğumuzu arayarak ihbarda bulunmuş.

Başkonsolosluk da emniyetbirimleriyle temasa geçerek, bu kişilerin Türkiye’de arandıklarını, yakalanarak Türkiye’ye iade edilmesini istemiş. Aldığım bilgiye göre ilgili tüm bakanlar konudan haberdar ve Gürcistan makamlarıyla üst düzey temaslar sürüyor.” 

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Öz hakkında bilgi bulunmadığını, ancak Öksüz’ün Tiflis’te görüldüğüne ilişkin ihbarlar olduğunu belirterek, “Büyükelçilik, Gürcistan polisine ihbarları ileterek, bu kişilerin arandığını bildirmiş. Gürcistan polisinden yakalandıkları ve gözaltına alındığına dair bir bilgi verilmedi” dedi.

 

Böyle yakalanmış

 

FETÖ’nün ‘Hava kuvvetleri imamı’ olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün, darbe girişimi gecesi Akıncılar Üssü’nde gözaltına alınan darbeci askerlerle birlikte gözaltına alındığı sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Üste yakalandıktan sonra, “Akıncı’ya arsa bakmaya gitmiştim” deyip serbest bırakılan Adil Öksüz hâlâ aranıyor.

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Adil ÖksüzZekeriya Öz15 temmuzdarbe girişimi

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