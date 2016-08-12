'Havacılar imamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ancak sonra serbest bırakılan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Adil Öksüz’e ait yeni görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde Adil Öksüz’ün 16 Temmuz sabahında elbiseleri çıkarılmış halde Akıncı Üssü'nde gözaltına alındığı görülüyor. A Haber kanalında yayınlanan görüntülerde Adil Öksüz’ün diğer darbecilerle birlikte tutulması dikkat çekti.

Öksüz’ün FETÖ’nün en önemli isimlerinden biri olduğu ve darbenin sivil kanadının 1 numarası olduğu belirtiliyor.