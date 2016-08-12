T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

'Havacılar imamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı

Öksüz, 16 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde gözaltına alındığı görülüyor

12 Ağustos 2016 10:54

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ancak sonra serbest bırakılan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Adil Öksüz’e ait yeni görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde Adil Öksüz’ün 16 Temmuz sabahında elbiseleri çıkarılmış halde Akıncı Üssü'nde gözaltına alındığı görülüyor. A Haber kanalında yayınlanan görüntülerde Adil Öksüz’ün diğer darbecilerle birlikte tutulması dikkat çekti.

Öksüz’ün FETÖ’nün en önemli isimlerinden biri olduğu ve darbenin sivil kanadının 1 numarası olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER

Adil Öksüzdarbe girişimi15 Temmuzhavacılar imamıyeni görüntüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24