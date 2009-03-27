Havacı adayları yemin etti

Hava Teknik Okullar Komutanlığında sözleşmeli subay ve astsubay adayları törenle yemin etti.



Hava Teknik Okullar Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Fuat Özakdağ, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Hava Kuvvetlerinin değişen personel temin ve yetiştirme konsepti doğrultusunda, 7. dönem sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının seçmelerinin 24 Şubat 2009'da tamamlandığını söyledi. Seçilen 136 havacı subay ve 120 astsubay adayının intibak eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirten Tümgeneral Özakdağ, şunları söyledi:



"Bundan sonra görecekleri eğitimler ile ulusumuzun ve hava kuvvetlerimizin kurumsal değerleriyle bütünleşmiş, sınıfının vizyonunu taşıyabilen, üstün teknoloji ürünü silah araç ve gereci kullanabilecek, yönetebilecek, gerekli bilimsel ve teknolojik alt yapıya sahip birer asker, birer havacı olarak yetiştirilebileceklerdir. Kendilerinden beklenen ise bugüne kadar gösterdikleri tutum ve davranışlarıyla, disiplinli çalışmalarına devam etmeleri, çağdaş değerlerle uyum içinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda, yüce ulusumuzun ayrılmaz birer ferdi olarak, ülkemizin gelişerek güçlenmesinde, kol kola, başarıdan başarıya koşmaları ve olası tehditlere karşı omuz omuza mücadele etmeleridir."



Tümgeneral Fuat Özakdağ, sözleşmeli kavramının yanlış yorumlanmaması gerektiğini, subay ve astsubay adaylarıyla Hava Kuvvetlerinin daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.



Sözleşmeli subay ve astsubaylar adına konuşan Şaban Kamil Eliş ise temel askerlik eğitimini tamamladıklarını ve yemin ederek Türk Hava Kuvvetlerinin birer üyesi olmaya hak kazandıklarını söyledi. Eğitime ilk başladıkları günden itibaren disiplin, zamana riayet etme, mutlak itaat, tertipli, düzenli olmayı, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı daha iyi öğrendiklerini belirten Eliş, "Bu değerlere meslek yaşantımızın şu aşamasından itibaren daima ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz" dedi.



Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Güler'in de katıldığı törende daha sonra toplam 256 sözleşmeli subay ve astsubay bayrak ve silaha el basarak yemin etti. Yemin töreni sırasında aileler fotoğraflar çektiler. Tören 10. Yıl Marşı'nın hep birlikte okunmasıyla sona erdi.

