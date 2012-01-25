-Havaalanının yeri için rüzgar ölçümleri yapılıyor İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'a yeni havaalanının kriterleri sağlayan en uygun yere yapılacağını, yeri belli olduğunda da açıklayacaklarını bildirdi. Bakan Yıldırım, Koreli gemi klaslama kuruluşu Korean Register of Shipping'in Vanlı depremzedelere yaptığı yardım çekini aldığı tören sonrasında gazetecilerin İstanbul'a yapılacak yeni havaalanına ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'de havacılığın çok hızlı geliştiğini, son 9 yılda yolcu sayısının iç ve dış hatlarda 3 kat civarında arttığını belirten Yıldırım, iç hatlardaki artışın 4 katın da üzerinde olduğunu, 8,5 milyondan 58 milyona ulaşıldığını söyledi. Bu nedenle mevcut havaalanlarında, özellikle İstanbul Havalimanında ciddi sorunlar yaşadıklarına dikkati çeken Yıldırım, ''2023 hedeflerinde İstanbul Avrupa yakasına yeni bir havaalanı zaten programımızda var. Bunun dışında bir şey yok'' dedi. Yeni havaalanının nerede yapılacağına ilişkin de Yıldırım, ''Onu ben de bilmiyorum. Neresi uygunsa... Rüzgar ölçümleri yapılıyor. Bunun dışında uçuş yaklaşma gibi birçok kriteri var. O kriterleri sağlayan en uygun yere havaalanı yapılacak. Yeri belli olduğu zaman da zaten biz açıklarız'' şeklinde konuştu.