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Yaşam

Havaalanının mecburi konukları

Parasız kaldıkları için dönüş bileti alamayan Afrikalı bir dans grubunun üyeleri 11 gündür Atatürk Dış Hatlar Terminali’ndeki banklarda yatıp kalkıyor, karınlar&

20 Eylül 2008 03:00

Afrikalı bir dans grubunun üyeleri Atatürk Dış Hatlar Terminali’ndeki banklarda 11 gündür yatıp kalkıyor, karınlarını havalimanının yemekhanesinde doyuruyor.

African Shrine Assemble (Afrikalı Kutsanmış Topluluğu) üyeleri, Sierra Leone’den bir organizatörle anlaşıp festivallere katılmak üzere yaklaşık bir ay önce Türkiye’ye geldi. Çeşitli festivallere katılan ekip ülkelerine dönmek üzere 9 Eylül’de Atatürk Havalimanı’na geldi. Ülkelerindeki fırtınadan dolayı telefon hatlarındaki arıza nedeniyle organizatörleriyle bağlantı kuramadı. Dönüş biletleri olmayan grup, Türkiye’den çıkış yapamadı. Gruptan Samuel Laverse, 11 gündür Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde banklarda yattıklarını, havalimanının yemekhanesinde karınlarını doyurduklarını, personelin lavabo ve banyosunu kullandıklarını anlattı. Laverse, 24 kişilik gruptan 10’unun ülkelerine döndüğünü, işlemleri yapılamayan 14’ünün ise telefon arızası giderilince dönebileceklerini söyledi. Laverse, 25 Eylül’e kadar vizelerinin bulunduğunu, ancak bu tarihe kadar ülkelerine dönemezlerse durumlarının daha da zorlaşacağını kaydetti.

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