-Havaalanında yolcu körüğü çöktü LOS ANGELES (A.A) - 25.08.2011 - ABD'deki Uluslararası Los Angeles Havaalanında yolcu körüğü çöktü, 2 kişi yaralandı. Havayolu şirketi sözcüsü, Chicago'dan gelen American Airlines uçağının pilotuyla bir yolcunun körüğün yıkılmasıyla 3 metreden düştüğünü belirtti. Sözcü, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi. Havayolu sözcüsü, yaralıların bilek, sırt ve boyun ağrıları bulunduğunu, yolcunun taburcu edildiğini, pilotun durumunu ise henüz bilmediğini kaydetti. Boston'dan kalkan, Chicago'da aktarma yapan uçakta 107 yolcu bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.