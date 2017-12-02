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Dünya

Havaalanında bagajından 200 hamam böceği çıktı

Hamam böcekleri X-ray cihazında fark edildi

02 Aralık 2017 01:29

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda bir çiftin el bagajında 200 hamam böceği çıktı.

Beijing Youth Daily gazetesinin haberine göre, hamam böcekleri X-ray cihazında fark edildi.

Şu Şuyu adlı güvenlik görevlisi, X-ray cihazında poşet içinde hareket eden siyah nesneler olduğunu fark etti. Poşet açılırken, bir hamam böceği dışarı çıkınca, güvenlik görevlisi çığlıklar attı. Açılan poşette 200 hamam böceği olduğu ortaya çıktı.

Kabinde canlı hayvan taşınmasının yasak olması nedeniyle hamam böceklerine el konuldu.

Çantada kesik kollar

31 Temmuz'da Guizhou eyaletine bağlı Duyun kentindeki bir otobüs terminalinde de bir yolcunun çantasında iki insan kolu bulunmuştu.

Çantanın sahibi elektriğe çarpılan kardeşinin iki kolunun da kesildiğini belirterek "Kardeşim, ölünce tek parça olarak gömülmek için benden kollarını getirmemi istedi" demişti.

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