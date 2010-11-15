-HAVAALANI DEĞİL SANKİ YATAKHANE ADDİS ABABA (A.A) - 15.11.2010 - Kurban Bayramı dolayısıyla Etiyopya'nın Addis Ababa Uluslararası Havaalanında da yolcu ve sefer sayısı yoğunluğu yaşanıyor. Aktarma için bekleyen bazı yolcular, banklarda ve mescitte boylu boyunca uzanıp havaalanını adeta yatakhaneye çeviriyor. Etiyopya, Kurban Bayramı telaşının yoğun olduğu Afrika ülkelerinin başında geliyor. Çünkü bazı çevre ülkelere aktarmalı uçak seferleri Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa üzerinden yapılabiliyor. Sözgelimi Ruanda ve Çad başta olmak olmak üzere bazı Afrika ülkelerine gitmek isteyenler, aktarma için Etiyopya'nın başkentine, Addis Ababa Havaalanına yönlendiriliyor. Aktarma yapacakları uçağın kalkış saatine eğer birkaç saat varsa yolcular pek sorun yaşamıyor. Kimi yolcular kafe ve duty free mağazalarında vakit geçirirken, bazıları banklarda oturarak uçuş saatinin gelmesini bekliyor. Uçak saatine en az 9-10 saati olanların durumu ise o kadar parlak değil. Çünkü yorgun bedenler uykusuzluğa yenik düşüyor. Etiyopya vizesi bulunmadığı için havaalanının otelini kullanamayan transit yolcuların büyük çoğunluğu, çareyi banklarda ve mescitte sere serpe uzanıp uyumakta buluyor. -VALİZİ YASTIK YAPANLARIN KEYFİNE DİYECEK YOK- Uyku konusunda en fazla rağbet gören mekan ise havaalanının mescidi... Mescidin halıfleks kaplı zeminine serdikleri seccadeye uzanan Afrikalı yolcular, derin rüyalara dalıyor. Üzerlerine örtecek çarşaf bulabilenler, mescitte uyuyanların en şanslıları. Zira, hava akımına maruz kalan mescitte soğuğa yenilmemek mümkün değil. Bazıları ise çözümü beraber geldikleri arkadaşlarıyla yan yana uzanıp birbirlerinin nefesi ile ısınarak uyumakta buluyor. Valizlerini başlarına ''yastık'' yapabilenlerin keyfine ise diyecek yok. Çünkü yastıksız uyuyanlar, saatte bir uyanmak zorunda kalırken, valizi "yastık" bilenler 6-7 saat kesintisiz uyuma şansını elde ediyor. Havaalanında insan ve sefer yoğunluğu kesintisiz sürerken, uçuş saatini uykuda bekleyenler, rüya aleminde seyrüsefere çıkıyor.