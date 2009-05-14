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Dünya

Hava yolları şirketlerine suçlama

Avrupa Komisyonunun tüketici haklarından sorumlu üyesi Kuneva, "Hava yolu şirketleri müşterilerini kandırıyor" dedi.

14 Mayıs 2009 03:00

Avrupa Komisyonunun tüketici haklarından sorumlu üyesi komiseri Meglena Kuneva, hava yolu şirketlerinin büyük bir bölümünün müşterilerini kandırdıklarını ileri sürdü.

Bulgaristan Ulusal Radyosunun (BNR) haberine göre Kuneva, uçak biletlerinin nihai fiyatları konusunda Avrupa Komisyonunun 1,5 yıl süren bir araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Kuneva, araştırma sonuçlarına göre aralarında "Bulgaria Air", "British Airways", "Air France", "Alitalia", "Olimpic" ve "THY"nin de bulunduğu birçok hava yolu şirketinin uyguladığı ek ücretleri bildirmeden fiyat reklamı yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Listede ismi yer alan şirketlerin hepsine durumun bildirildiğini ifade eden Kuneva , "Aslında onlar da sorunun farkındalar. Çözüm yolları aramak için gayret sarf ediyorlar. Avrupa Komisyonu olarak bu gayreti destekliyoruz" diye konuştu. Kuneva, hava yolu şirketlerinden, bilet fiyatlarının reklamını yaparken "gerçekçi ve dürüst davranmalarını" istedi.

Kuneva, Avrupa Komisyonunun araştırma raporunda sadece Malta'nın "Air Malta", Romanya'nın "Tarom" ve İspanya'nın "Spaneair" şirketlerinin "olumlu not" aldığını bildirdi. (AA)

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