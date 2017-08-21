Hava yastıkları kurtardı

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde kontrolden çıkan otomobil önce başka bir otomobile daha sonra traktörün römorkuna çarptı. Kazayı yapan otomobil sürücüsü, hava yastıkları sayesinde yaralanmadı.

Kaza, D-100 karayolu Hendek Akova mevkiinde meydana geldi. Hendek yönüne giden Hakan Ayvaz yönetimindeki 6218 SB 41 yabancı plakalı otomobil, önündeki Mehmet Bitirim\'in kullandığı 34 SB 7784 plakalı otomobile çarptıktan sonra 81 EE 718 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kum yüklü römork çarpmanın etkisiyle devrilirken, kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Hakan Ayvaz hava yastıklarının açılması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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