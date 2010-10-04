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Yaşam

HAVA ULAŞIMINA TOZ BULUTU ENGELİ MARDİN (A.A)

04 Ekim 2010 13:06

-HAVA ULAŞIMINA TOZ BULUTU ENGELİ MARDİN (A.A) - 04.10.2010 - İstanbul-Mardin seferini yapmakta olan THY'ye ait yolcu uçağı Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle iniş yapamayınca Şanlıurfa Havaalanına yönlendirildi. Güneyden esen rüzgar nedeniyle Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Mardin ve ilçelerinde hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi.  İstanbul-Mardin seferini yapmakta olan THY'ye ait yolcu uçağı toz nedeniyle iniş yapamayınca Şanlıurfa Havaalanına yönlendirildi. Uçakta bulunan ve Mardin'deki eski Hükümet Konağının onarımı protokolüne katılacak olan Kamu Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler ile Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası yetkililerinin karayolu ile Mardin'e geçecekleri belirtildi. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü kentte sürücüler, seyir halindeyken araçlarının farlarını yakmaları konusunda sık sık uyarılıyor.

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