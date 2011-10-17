T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hava ulaşımına kötü hava engeli!

İstanbul’da etkili olan parçalı çok bulutlu ve fırtınalı hava, Atatürk Havalimanı’nda uçak seferlerini olumsuz etkiledi...

17 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul’da etkili olan parçalı çok bulutlu ve fırtınalı hava, Atatürk Havalimanı’nda uçak seferlerini olumsuz etkiledi. Çok bulutlu ve rüzgarlı hava nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçaklar, havada tur atmak zorunda kalıyor. Önceliğin iniş yapan uçaklara verilmesi nedeniyle havalimanından kalkış yapacak uçaklar da gecikmeli olarak havalanıyor. Kalkış yapacak uçaklar zaman zaman kuyruklar oluşturuyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul’da bugün parçalı çok bulutlu ve aralıklarla sağanak yağışlı bir hava görüleceğini belirterek, rüzgarın fırtına şeklinde gündüz saatlerinde güney ve güney batı yönünden (lodos) saatte 40-60 kilometre hızla, akşam saatlerinde ise hızını artırarak yine aynı yönden saatte 50-70 kilometre hızla eseceğini bildirdi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24