Hava ulaşımına kötü hava engeli!

T24 - İstanbul’da etkili olan parçalı çok bulutlu ve fırtınalı hava, Atatürk Havalimanı’nda uçak seferlerini olumsuz etkiledi. Çok bulutlu ve rüzgarlı hava nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçaklar, havada tur atmak zorunda kalıyor. Önceliğin iniş yapan uçaklara verilmesi nedeniyle havalimanından kalkış yapacak uçaklar da gecikmeli olarak havalanıyor. Kalkış yapacak uçaklar zaman zaman kuyruklar oluşturuyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul’da bugün parçalı çok bulutlu ve aralıklarla sağanak yağışlı bir hava görüleceğini belirterek, rüzgarın fırtına şeklinde gündüz saatlerinde güney ve güney batı yönünden (lodos) saatte 40-60 kilometre hızla, akşam saatlerinde ise hızını artırarak yine aynı yönden saatte 50-70 kilometre hızla eseceğini bildirdi.