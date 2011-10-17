Hava ulaşımına kötü hava engeli!

T24

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul’da bugün parçalı çok bulutlu ve aralıklarla sağanak yağışlı bir hava görüleceğini belirterek, rüzgarın fırtına şeklinde gündüz saatlerinde güney ve güney batı yönünden (lodos) saatte 40-60 kilometre hızla, akşam saatlerinde ise hızını artırarak yine aynı yönden saatte 50-70 kilometre hızla eseceğini bildirdi.