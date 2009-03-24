Hava soğuyor yağış sürüyor

Türkiye’nin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı da bütün bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, ülkenin büyük bir bölümünde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz, (Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye) Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt), Doğu Anadolu’nun batısı (Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari), Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Ordu, Tokat, Sivas, Kayseri,Yozgat ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.