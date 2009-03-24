T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hava soğuyor yağış sürüyor

Türkiye’nin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı da bütün bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak.

24 Mart 2009 02:00

Türkiye’nin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı da bütün bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, ülkenin büyük bir bölümünde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz, (Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye) Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt), Doğu Anadolu’nun batısı (Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari), Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Ordu, Tokat, Sivas, Kayseri,Yozgat ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24