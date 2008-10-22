Hava soğuyor, yağış geliyor

Türkiye haftayı sert esen poyrazın etkisi ile serin geçiriyor. Cumadan itibaren sıcaklık biraz daha düşecek.



Doğu kesimlerde bu 3-4 gün sağanak yağış var, hafta sonu batıda da yağış olasılığı yüksek.

İstanbul’da poyraz bugün de çok sert ve serin esiyor, hava parçalı bulutlu. Yarından itibaren hava daha soğuk ve kapalı olacak.



- Ankara ve İzmir’de hava az bulutlu olsa da sıcaklık düşüyor. İzmir’de hafta boyu rüzgar sert ve soğuk esecek.

- Bursa parçalı bulutlu, Adana’da bugünlerde bulutlanmanın arttığı saatlerde hafif yağmurlar olabilir.



Bugün; İstanbul ve Bursa 20, Ankara 18, İzmir 24, Adana 28 derece.



Bölge bölge hava durumu



Marmara Bölgesi’nde hava bugün de parçalı bulutlu, rüzgarlı ve serin. Poyraz bu hafta sert esiyor. Yarından itibaren hava daha soğuk ve kapalı olacak. Cuma günü ve hafta sonu havanın biraz daha soğuması ile yağmur görülme olasılığı var. Bugün Edirne 19, Sakarya 21 derece.



İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Bugün ve sonraki günlerde Kayseri, Niğde çevresinde sonbahar yağmurları olabilir. Perşembe’den itibaren daha serin geçecek ve sıcaklık 15 derecenin de altına düşecek. Bugün ise Eskişehir 18, Kayseri ve Niğde 17 derece.



Ege Bölgesi’nde hava güneşli, ancak kuzeyden sert esen rüzgar akşamları soğuk bir hava yaratıyor. Hissedilir sıcaklık düşüşü Cuma’dan itibaren yaşanacak. Bugün Muğla 23, Kütahya 19 derece



Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Güneyde bugün de Mersin, Adana çevresi ve Güneydoğu genelinde yağmur var. Kısa süreli yağmurlar Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır’da Cuma’ya kadar sürecek. Ancak yağış Antalya çevresini fazla etkilemiyor. Yarın akşam Diyarbakır çevresinde yağmur kuvvetlenebilir. Bugün Antalya 28, Diyarbakır 24 derece.



Doğu Anadolu Bölgesi’nde bugün ve önümüzdeki 3 gün yağış olacak. Bugün hava serinledi, yağmur gündüz Erzurum- Ağrı arasında akşam ise Van çevresinde kuvvetli yağacak. Erzurum ve Ağrı’daki dağların yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Yarın ise yağış Elazığ ve iç kesimlerde kuvvetlenecek. Bugün Erzurum 13, Malatya 23 derece.



Karadeniz’in batısı parçalı bulutlu ve rüzgarlı, doğusunda yağmur var. Yarından itibaren bölgede hava daha kapalı, Cuma’dan itibaren ise soğuk olacak. Yarın Giresun çevresinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Bugün Trabzon 16, Bolu ve Samsun 18 derece.

