Hava soğuk sinema sıcak; işte haftanın yeni filmleri

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 7 yeni film vizyona girecek.

Üç yerli yapımın yer aldığı yeni haftada, Tolga Örnek'in yönettiği, başrollerinde Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan'ın olduğu 'Sen Benim HerŞeyimsin' de izleyicisi ile buluşacak.

1. Gece Hayvanları

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta Tom Ford'un yönettiği ve başrollerinde Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Laura Linney, Armie Hammer ve Karl Glusman'ın yer aldığı "Gece Hayvanları" izleyici ile buluşacak.

İç içe anlatılan iki gerilimli hikayenin ele alındığı film, bir yanda 20 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yazdığı ve kendisine yolladığı taslak halindeki romanı okudukça geçmişindeki karanlık anılarla yüzleşen bir kadını, diğer yanda ise ailesiyle çıktığı gezi kabusa dönen bir adamın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.

2. Aşk Mektupları

Oscarlı oyuncu Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl ile Brigitte Roüan'ın oynadığı filmin yönetmen koltuğunda "Selon Charlie" adlı filmi ile 2006'da Cannes Film Festivali'nde kendinden söz ettiren Nicola Garcia bulunuyor.

2016 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan ve 2. Dünya Savaşı sonrasında geçen film bir aşk hikayesini anlatıyor.

3. Çılgın Ofis Partisi

Will Speck ile Josh Gordon'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Jennifer Aniston, Jason Bateman, Jamie Chung, Olivia Munn, Kate McKinnon ve T.J. Miller oynuyor.

Komedi türündeki ABD yapımı film, çalıştıkları ofisin kapanmasını önlemek adına patronlarını etkilemek için çılgın Noel partisi vermeye karar veren ve herkesi bu partiye davet eden ofis çalışanlarının başına gelen komik olayları konu alıyor.

4. Kasap Havası

Çiğdem Sezgin'in yazıp yönettiği "Kasap Havası"nın başrollerinde Şenay Gürler, İnanç Konukçu ve Hakan Karahan gibi isimler bulunuyor.

5. Sen Benim HerŞeyimsin

Kendini kucağında bir bebekle bulan bekar bir adamın hayatının anlatıldığı filmde, başrolleri Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan paylaşıyor.

6. Hayati Tehlike

Serdar Işık'ın yönettiği ve Toygan Avanoğlu, Öznur Serçeler, Füsun Demirel ile Anıl İlter'in oynadığı "Hayati Tehlike", bir fırında çalışırken bir anda kendini mafyanın içerisinde bulan "Hayati" adındaki bir gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

7. Şarkını Söyle

Garth Jennings'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon türündeki filmin orijinal seslendirmelerini Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, John C. Reilly ve Seth MacFarlane gibi isimler yaptı.