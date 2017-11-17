 Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurtta halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı, Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte yağışlı sistemin etkisinde kalacağının tahmin edildiğini ve soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiğini açıkladı.

Cumartesi günü yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara\'nın güney ve doğusu ile ic kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Pazar günü yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Pazartesi günü yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Afyon, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Salı günü yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Iğdır, Ağrı ve Van hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Çarşamba günü yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurtta beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte güney ve batı kesimlerde beklenen kuvvetli sağanaklar ile yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi gerekiyor.