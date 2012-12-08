Kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Batı bölgeleri bu gece saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın Kıyı Ege ile zamanla Marmara’nın batısı ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü&nden alınan bilgiye göre, bu gece saatlerinden itibaren batı bölgeleri, Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinden itibaren Ege’de fırtına, Marmara’nın batısında kuvvetli esecek güneyli rüzgarla birlikte Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de başlayacak yağışların, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in batısını etkisi altına alması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir ile zamanla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, Çanakkale ve Balıkesir’in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde metrekareye 50-75 kilogram yer yerde 76-100 kilogram yağış düşmesi beklanirken, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir ile zamanla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Antalya çevrelerinde metrekareye 20-50 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları hafta başında düşecek



Pazartesi günü, güney, iç ve batı bölgelerde görülecek yağışların Antalya çevreleri başta olmak üzere güney kıyılarında olması bekleniyor. Meteorolojiden alınan, bilgiye göre, hava sıcaklıkları kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte iç ve batı bölgeler ile Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artarken, hafta başında Marmara başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte 4 ila 6 derece azalacağı belirtiliyor.

Meteorloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sel-su baskını, sel, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi tehlikesine karşı uyarıyor.