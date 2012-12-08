T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü&nden alınan bilgiye göre, bu gece saatlerinden itibaren batı bölgeleri, Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor

08 Aralık 2012 21:55

Batı bölgeleri bu gece saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın Kıyı Ege ile zamanla Marmara’nın batısı ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü&nden alınan bilgiye göre, bu gece saatlerinden itibaren batı bölgeleri, Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinden itibaren Ege’de fırtına, Marmara’nın batısında kuvvetli esecek güneyli rüzgarla birlikte Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de başlayacak yağışların, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in batısını etkisi altına alması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir ile zamanla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, Çanakkale ve Balıkesir’in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde metrekareye 50-75 kilogram yer yerde 76-100 kilogram yağış düşmesi beklanirken, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir ile zamanla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Antalya çevrelerinde metrekareye 20-50 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları hafta başında düşecek


Pazartesi günü, güney, iç ve batı bölgelerde görülecek yağışların Antalya çevreleri başta olmak üzere güney kıyılarında olması bekleniyor. Meteorolojiden alınan, bilgiye göre, hava sıcaklıkları kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte iç ve batı bölgeler ile Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artarken, hafta başında Marmara başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte 4 ila 6 derece azalacağı belirtiliyor.

Meteorloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sel-su baskını, sel, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi tehlikesine karşı uyarıyor.

ETİKETLER

hava durumuyağışsoğuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24