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Yaşam

Hava sıcaklıkları azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin pazartesi gününden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi

14 Temmuz 2017 20:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin pazartesi gününden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, pazartesi günü Marmara'nın batısında, salı günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerde pazartesi ve salı günü mevsim normallerinin 4 ile 7 derece altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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