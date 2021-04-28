T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hava sıcaklıkları artacak; Ege ve Akdeniz 30, İstanbul ise 25 dereceyi aşacak

28 Nisan 2021 11:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son hava durumu tahmin raporuna göre, Türkiye soğuk ve yağışlı havalara veda ediyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde 30 derecenin üzerine çıkacak olan sıcaklıklar, İstanbul'da da 25 dereceyi geçecek.

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarındaki yükseliş sürecek ve ilerleyen günlerde yurdun batı ve güney kıyılarında sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı noktalarında ise sağanak yağış görülebilir.

Önümüzdeki hafta itibariyle yurdun batı ve güney kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar artışa geçecek. Ege ve Akdeniz bölgelerinde 30 derecenin üzerine çıkacak olan sıcaklıklar, İstanbul'da ise25 dereceyi aşacak.

meteorolojihava durumuhava durumu istanbul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24