Hava sıcaklıkları 2 ile 4 derece artacak

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ile 4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İstanbul: Az bulutlu ve açık (33)

Ankara: Az bulutlu ve açık (31)

İzmir: Az bulutlu ve açık (37)

Adana: Az bulutlu ve açık (37)

Antalya: Az bulutlu ve açık (38)

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (27)

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (27)

Van: Az bulutlu ve açık (26)

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık (37)



Bölgelerde Hava Durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

Marmara: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Samsun çevreleri ve öğle saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu ve öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.