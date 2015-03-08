Meteoroloji uyardı, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığı, Kuzeydoğu ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

ANKA'nın haberine göre, rüzgâr ise, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek.

Bazı illerde hava durumu

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu. (11)

Ankara: Parçalı ve az bulutlu. (18)

İzmir: Çok bulutlu. (16)

Adana: Parçalı ve az bulutlu. (24)

Antalya: Parçalı ve az bulutlu. (21)

Samsun: Parçalı bulutlu. (11)

Erzurum: Parçalı bulutlu.(13)

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu. (16)

Bölgelerde hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu,bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Kütahya, Denizli ve Uşak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

İçanadolu: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

Batı Karadeniz: Parçalı, batı kesimlerinin çok bulutlu geçecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu geçecek.

Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu geçecek.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçecek.