Hava sıcaklığı artıyor ama lodos ve kuvvetli yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış ve lodos fırtınasına dikkat çekerek, baca gazı zehirlenmesine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış ve lodos fırtınası meydana geleceğine dikkat çekilerek, "Yurdumuz Orta Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girdi. Bugün Marmara'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan sistemin, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de görülecek yağışların öğle ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısında, akşam ve gece saatlerinde ise Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Halen Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın, yarın da başta Çanakkale Boğazı olmak üzere, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bekleniyor." denildi.

Hava sıcaklığının yarın iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı belirtilen açıklamada, salı günü Marmara'da 5 ila7 derece olmak üzere, batı kesimlerde azalacağı bildirildi.

Yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Manisa çevrelerinde görülecek yağışların, Trakya ve Çanakkale ile akşam saatlerinde İstanbul, İzmir ve Balıkesir, gece saatlerinde Muğla, Aydın ve Manisa çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği ifade edilerek, "Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli, Çanakkale Boğazı ile Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Salı günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde görülecek yağışların Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz Kıyıları ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Çarşamba günü, yağışlı sistemin kuzeydoğuya doğru hareket ederek, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışlara neden olduktan sonra yurdu terk edeceği bekleniyor." denildi.

Açıklamada, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek olan rüzgarın neden olabileceği ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, dolu, yıldırım, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.