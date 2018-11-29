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Yaşam

Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek; kar ve don kapıda

Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor

29 Kasım 2018 13:23

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre hava sıcaklığının 8 derece birden düşmesiyle bazı bölgelerde de kar ve don etkili olacak. Meteoroloji, yurttaşları dikkatli olma konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında Marmara ve Batı Karadeniz'de hissedilir derecede olmak üzere kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, Marmara'da zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 

Kuvvetli yağış önerisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar şöyle:

Yağışların; yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları, Muğla ve Isparta'nın güneydoğusu ile akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Trakya'da kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı

Trakya'da soğuk hava ve aralıklarla kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat), Marmara'da zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10 

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21 

Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17 

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve puslu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8 

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve puslu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 14

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