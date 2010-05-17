Hava sıcaklığı 7 derece düşecek

T24- Sıcaklar bugün kuzey, iç ve batı bölgelerde 5 ila 7 derece azalacak. Meteoroloji bazı bölgeler için şiddetli rüzgar ve yağmur ile toz taşınımı uyarısında bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzeydoğu bölgelerimizde görülecek yağışlara ilave olarak, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.



Sıcaklar bugün kuzey, iç ve batı bölgelerde 5 ila 7 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara, Akdeniz, Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.





Kuvvetli rüzgar uyarısı



Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden (lodos) Marmara, Akdeniz, Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.





Toz taşınımı uyarısı



Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneyli rüzgarla birlikte toz taşınımı beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.





Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, lokal su baskını, yıldırım düşmesi v.b) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.





Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde hava durumu ve sıcaklık değerleri bugün şöyle olacak:



İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek. (23)



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek. (24)



İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.Rüzgar; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek. (25)



Adana: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetlice (30-40 km/saat) esecek. (28)



Antalya: Parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetlice (30-40 km/saat) esecek. (25)



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, (26)



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. (22)



Diyarbakır: Parçalı bulutlu (33)





Bölgelerde hava durumu



Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



Marmara: Parçalı zamanla çok bulutlu, batısı ile öğleden sonra bölgenin doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.



Ege: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Kıyı Ege kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek. Kuvvetli güneyli rüzgarla bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.



Akdeniz: Kıyıları ile zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetlice (30-40 km/saat) esecek. Bölgenin doğusunda kuvvetli güneyli rüzgarla bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.



İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek. Bölgenin güneyinde kuvvetli güneyli rüzgarla bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.



Batı Karadeniz: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri (Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu geçecek. Bölge genelinde güneyli rüzgarla birlikte toz taşınımı bekleniyor.





