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Yaşam

Hava sıcaklığı 10 derece düşecek

Yurdun bugün kuzeybatı kesimlerinden itibaren yağışlı havanın, yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği bekleniyor...

26 Şubat 2013 18:20

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 4-10 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren yağışlı havanın, yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği beklendiğini ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın batı bölgelerde, Perşembe günü ise kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (4-10 derece) azalacağı tahmin edildiğini açıkladı.

Yurdun bugün kuzeybatı kesimlerinden itibaren yağışlı havanın, yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği bekleniyor. Marmara ve kuzey ege kıyılarında başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların yarın Marmara, Ege, Göller Yöresi, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde görülmesi bekleniyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesiminde kar, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyıları dışında tüm yurtta yağış bekleniyor. Yağışların kıyılar ile Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Soğuk ve Yağışlı havanın Cuma günü yurdun doğusunda etkili olduktan sonra Cumartesi günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın batı bölgelerde, Perşembe günü ise kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (4-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Ani sıcaklık düşüşü ile yurdun doğu, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda meydana gelebilecek çığ tehlikesi vb. olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. 

 

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