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Yaşam

Hava sıcaklığı 1-3 derece azalacak

Hava sıcaklığı Marmara ve Batı Karadeniz'de 1-3 derece azalacak, diğer yerlerde 1-3 derece artacak.

09 Mayıs 2011 03:00

T24 - Hava sıcaklığı Marmara ve Batı Karadeniz'de 1-3 derece azalacak, diğer yerlerde 1-3 derece artacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu, Kocaeli, Karabük, Sinop, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Iğdır ve Van çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Kütahya, Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevreleri, Bolu, Çankırı ve Çorum, akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Amasya, gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri'nin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Sinop ile Kastamonu'nun doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esecek.


Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Sinop ile Kastamonu'nun doğu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, taşkın v.b.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir.

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