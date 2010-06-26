Hava-Sen: KTHY, Atlasjet'e peşkeş çekiliyor

T24 - Mali kriz içinde olan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) tüm uçuşlarının, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 3 ay askıya alınmasının ardından yaşanan “ortaklık krizi” hâlâ çözülemedi.



KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar’ın, şirkete ortaklık konusunda Pegasus’la anlaşmaya varıldığının söylemesiyle başlayan süreç, dün de Atlasjet’in “ortaklık görüşmelerini durdurduğunu” açıklamasıyla doruğa tırmandı. Bu açıklamaya birde Atlasjet Genel Müdürü Murat Aksoy’un ses kaydı eklendi. KKTC’de yayın yapan yerel bir gazete Aksoy’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydının içeriğini yayınladı. Gazeteye göre, Aksoy, “süreçte AK Parti’nin arkalarında olduğunu” söylüyor.



KKTC Bakanlar Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda Atlasjet’le KTHY arasında ortaklık olacağını belirtti. KTHY’nin çalışanlarının bağlı olduğu sendika Hava-Sen de, “KTHY’nin Atlasjet’e peşkeş çekildiğini” öne sürerek bir dizi eylem kararı aldı.





Erdoğan’a mektup



Hava-Sen 34 sendikanın da desteğini alarak dün Meclis, Maliye Bakanlığı ve iktidar Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) önünde protesto eylemi yaptı. Eylemde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere bir mektup da Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği’ne verildi.



Çok sert ifadelere yer verilen mektupta, “Kıbrıslı Türklerin adadan göçü, toplumsal varlıklarımızın hükümetinize yakınlığı ile bilinen sermaye çevrelerine dağıtılması siyasetinden vazgeçilsin” denildi.



Öte yandan KKTC’de yayın yapan bir gazete, Atlasjet Genel Müdürü Murat Ersoy ile Hava-Sen’den bir sendikacı arasında geçen bir ses kaydını yayınladı. Gazetenin iddiasına göre, ses kaydında, Murat Ersoy, AK Parti’nin arkalarında olduğunu söylüyor.





Aksoy’un ses kaydı



Konuşmanın Pegasus’la varılan anlaşma sırasında geçtiği anlaşılıyor. Sendikacı, Aksoy’a, “Pegasus’un devreden çıkarılması için biz şok eylemler yapacağız, siz AK Parti’den bastıracak mısınız?” diyor. Murat Aksoy da, “Biz zaten AK Parti’den bastırıyoruz. Açık artırma olması gerekir. AK Parti’deki dostlarımız ikna oldular. Pegasus’a verilebilir (KTHY) ama bilmiyorlar ki iki saat içinde uçuşlar duracak” diye cevap veriyor.







