-HAVA SAVUNMASI ASELSAN'DAN SORULACAK ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemleri ASELSAN ana yükleniciliğinde yurt içinde geliştirilecek. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemlerinin milli olarak geliştirilmesini sağlayacak sözleşmeler, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ASELSAN arasında imzalandı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı adına Müsteşar Murad Bayar, ASELSAN adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Memişoğlu ve Genel Müdür Cengiz Ergeneman, alçak irtifa hava savunma füze sistemi için 278 milyon 371 bin 118 lira ve 193 milyon 59 bin 102 avro; orta irtifa hava savunma füze sistemi için de 250 milyon 720 bin 295 lira ve 132 milyon 113 bin 714 avro tutarındaki sözleşmelere imza koydular. Alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemlerinin radarlar, atış kontrol sistemleri, komuta kontrol sistemleri ve haberleşme sistemleri gibi yer sistemlerinin tümü, ana yüklenici ASELSAN tarafından geliştirilecek. Projelerde ROKETSAN füzeden sorumlu alt yüklenici olarak görev alacak. ASELSAN tarafından geliştirilecek alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri güncel teknolojiye ve yüksek etkinliğe sahip hava savunma sistemlerine sahip olacak, aynı zamanda sistemlerin yurt içinde geliştirilmesi ve üretilmesi sayesinde hem maliyetlerde tasarruf sağlanacak hem de kaynakların yurt içinde kalması sağlanacak. ASELSAN, 20 yıl önce Stinger füzesinin ortak üretim programı ile başladığı, daha sonra Kaideye Monteli Stinger (KMS) Sistemi projesi ile devam ettiği hava savunma alanındaki faaliyetlerini, geçtiğimiz yıllarda Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi’ni (HERİKKS) ve KALKAN Hava Savunma Radarını geliştirerek sürdürdü. ASELSAN halen SSM ile imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında TSK için 35 mm’lik Kundağı Motorlu Hava Savunma Topu ve Ateş İdare Cihazını geliştiriyor; ayrıca, TSK envanterinde mevcut 35 mm’lik Çekili Hava Savunma Toplarını modernize ediyor.