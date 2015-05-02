Hava saldırısında 52 sivil öldü



Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nden yapılan açıklamada Suriye'de IŞİD ile mücadele eden ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun cuma sabahı Halep'e bağlı Birmahle köyünü vurduğu kaydedildi.

Örgütün verdiği bilgilere göre hava saldırısında yedisi çocuk en az 52 sivil hayatını kaybetti. 13 sivilin ise kayıp olduğu belirtilirken, söz konusu bu kişilerin halen enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

IŞİD geçen yıl Kuzey Irak ve Suriye'nin bir bölümünü ele geçirmişti. Pentagon'un rakamlarına göre askeri koalisyon ağustos ayından nisan ayı ortasına kadar IŞİD mevzilerine yönelik Irak'ta bin 879 ve Suriye'de bin 365 hava operasyonu düzenledi. Bu saldırıların yaklaşık yüzde 80'i ABD tarafından yapıldı.