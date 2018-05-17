Hava Kuvvetleri'nde biri tuğgeneral, 5'i albay 101 şüpheliye gözaltı

Özkan ARSLAN, ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan biri tuğgeneral, 5\'i albay 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, FETÖ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen; 78\'i hakkında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan, 23\'ü hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında 7’nci Ana Jet Üssü eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile 5 albay, 2 yarbay, 4 binbaşı, 25 yüzbaşı, 54 üsteğmen ve 10 değişik alt rütbede olmak üzere toplam 101 şüpheli bulunuyor.



Yapılan açıklamada, operasyonların Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce Ankara ve 21 ilde devam ettiği vurgulandı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar Ankara\'da 33 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada 7’nci Ana Jet Üssü eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, Malatya\'da darbe davasında yargılanmıştı.