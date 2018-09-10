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Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması davasında 115 sanığa hapis cezası

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik açılan, 156 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı

10 Eylül 2018 15:34

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik açılan, 156 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, 115 sanığa 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar değişen yıllarda hapis cezası verdi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi\'ndeki salonda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin tamamlanmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 34 sanığa 8 yıl 9\'ar ay, 40 sanığa 7 yıl 6\'şar ay, 24 sanığa ise 6 yıl 3\'er ay hapis cezası verdi. Soruşturma ve yargılama aşamasında FETÖ ile ilgili bilgi vermeleri nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 17 sanık hakkında 1 yıl 3\'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme söz konusu 17 sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, FETÖ soruşturması kapsamında başka mahkeme tarafından cezalandırılan 5 sanık hakkında ceza verilmesi yer olmadığına karar verirken 1 sanığın da beraatına karar verdi. Aralarında firarilerin de bulunduğu 35 sanığın dosyası ise ayrıldı.

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