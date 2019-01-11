T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 12 muvazzaf astsubay 'FETÖ'den gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde, 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı

11 Ocak 2019 01:25

Konya merkezli 3 ilde, 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya, Amasya ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen 12 astsubay yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER

FETÖoperasyonTSKHava Kuvvetleri Komutanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24