Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 'FETÖ' operasyonu

"FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 4'ü albay 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 8'inin pilot olduğu bildirildi.



Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan isimlerden 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı rütbesinde.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan şüpheliler hakkında idari işlem de uygulandı.