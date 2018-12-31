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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 'FETÖ' operasyonu

Gözaltı kararı verilen kişilerden 4'ü albay

31 Aralık 2018 12:47

"FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 4'ü albay 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 8'inin pilot olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan isimlerden 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı rütbesinde.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan şüpheliler hakkında idari işlem de uygulandı.

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