-HAVA KUVVETLERİ "ASTRONOT" İDDİASINI DOĞRULADI ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Komutanlıkça yürütülen uzay faaliyetleri kapsamında uzaya astronot gönderilmesi konusunda 2004 yılından itibaren çeşitli girişimlerde bulunulduğu belirtilerek, bu yeteneğe sahip ülkeler nezdinde yapılan girişimler neticesinde ilgili ülkelerin insanlı uzay uçuş programlarının yoğunluğu ve uygun olmadığı gerekçeleriyle olumlu sonuçlar elde edilemediği bildirildi. Komutanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2000 yılından itibaren uzay faaliyetlerini yürütmek amacıyla teşkilat yapısında değişiklik yaptığı anımsatıldı. Bu kapsamda, Komutanlıkça Uzay Şube Müdürlüğü sorumluluğunda olmak üzere Türk Uzay Kurumunun kurulmasına ilişkin taslak kanun tasarısı hazırlanması çalışmalarının koordine edildiği ifade edilen açıklamada, Komutanlığın Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzaydan etkin bir şekilde faydalanmasına imkan sağlayacak uydu sistemlerinin geliştirilmesi ve bu amaçla tanımlanan projelerin yönetimi görevini (Yürürlükteki Göktürk-1 ve Göktürk-2 projeleri gibi) üstlendiği belirtildi. Komutanlığın bu çalışmalara ilave olarak, uzay bilimleri alanında eğitimli personel ihtiyacını karşılamak üzere muhtelif yüksek lisans ve doktora programları başlattığı bildirilen açıklamada, bu programlar çerçevesinde önemli sayıda personel yetiştirildiği ve halen yetiştirilmeye devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: ''Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülen uzay faaliyetleri kapsamında uzaya astronot gönderilmesi konusunda da 2004 yılından itibaren çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Bu yeteneğe sahip ülkeler nezdinde yapılan girişimler neticesinde ilgili ülkelerin insanlı uzay uçuş programlarının yoğunluğu ve uygun olmadığı gerekçeleriyle olumlu sonuçlar elde edilememiştir. Ancak, Türkiye'de büyük bir hızla gelişmeye başlayan uzay çalışmalarına olan ilgiyi artırabilmek ve bu konuda toplumsal farkındalığı yaratmak amacıyla gelecek yıllarda bir astronot programına katılımın mümkün olması durumunda, bu konuda gerekli gayretin gösterilmesi ve astronot olarak yetiştirilmek üzere pilotlarımız arasından uygun nitelikteki bir personelin seçilmesi öngörülmektedir.'' Wikileaks internet sitesi tarafından yayımlanan Amerikan diplomatik yazışmalarında, Türkiye'nin ABD'den uzaya bir Türk astronotu gönderilmesi için yardımını istediği iddia edilmişti.