Hava korsanıyla selfieye açıklama: Bombayı merak ettim

Dün İskenderiye - Kahire seferini yapan Mısır Havayolları uçağını kaçıran ve üzerinde sahte intihar bombacısı yeleği bulunan hava korsanıyla fotoğraf çektiren Ben Innes, "Üzerindeki düzeneğe yakından bakmak istemiştim" dedi.

Saatler süren krizin sonunda uçağın indiği Kıbrıs'ta gözaltına alınan hava korsanı Seyfettin Mustafa'nın yanında gülümseyerek gözüken Ben Innes'in fotroğrafı sosyal medyada viral olmuş ve binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı.

İskoçya'nın Aberdeen kentinde yaşayan Innes, İngiliz Sun gazetesine yaptığıu açıklamalarda "Gerginlik esnasında olabildiğince pozitif gözükmeye çalıştım" dedi.

Bir petrol firmasında çalışan Innes, fotoğrafın Larnaka havalimanında 5 saat süren bekleyiş esnasında çekildiğini belirtti.

Mürettebattan bir kişinin çektiği fotoğraf için sosyal medyada "Gelmiş geçmiş en iyi selfie" yorumları yapılmıştı.

Kaçırılan uçakta 55 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu. Yolcuların 26'sı ise Mısır dışındaki ülkelerin vatandaşlarıydı.

Yolcuların büyük bölümü uçak Larnaka havalimanına indikten kısa bir süre sonra serbest bırakılmış, hava korsanı da Kıbrıs'ta yaşayan eski eşiyle görüşmeyi talep etmişti.

Kıbrıslı Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de olayın bir 'terör eylemi' olmadığını ifade etmişti.

Innes fotoğrafı çektirme amacının biraz da hava korsanı Seyfettin Mustafa üzerindeki düzeneğin neye benzediğini görmek olduğunu söyledi.